رياضة | بعد توقيعه للأهلي.. يوسف البلايلي يعلن حسابه الرسمي على تويتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد توقيعه للأهلي.. يوسف البلايلي يعلن حسابه الرسمي على تويتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دشن النجم الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الترجي التونسي السابق والأهلي السعودي الحالي، موقعه الرسمي على تويتر، بعد انتقاله لصفوف الراقي السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، المقرر غلقها يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

ووقع يوسف البلايلي على عقود انضمامه رسميًا للأهلي السعودي، قادمًا من صفوف الترجي الرياضي التونسي، لمدة ثلاثة سنوات مقابل الحصول على مبلغ 13 مليون يورو، يحصل الترجي على ثلاثة مليون يورو منها.

Advertisements

وأعاد الحساب الرسمي لنادي أهلي جدة السعودي، تغريدة يوسف البلايلي عبر حسابه الجديد الرسمي الذي دشنه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق في تغريدته قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم بفضل الله يتم تدشين حسابي الشخصي والرسمي عبر منصة تويتر".

وتنتظر جماهير الراقي السعودي من الدولي الجزائري يوسف البلايلي تقديم الكثير من الإضافة للفريق في ظل المستويات الرائعة التي يقدمها اللاعب، ومستغلاً لحالته المعنوية الرائعة بقيادة فريقه الترجي للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك منتخب الجزائر بالحصول على بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في الشهور الماضية على الأراضي المصرية.

كان الفريق قد سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على أرضه ووسط جماهيره أمام العدالة الوافد الجديد للدوري السعودي للمحترفين، ضمن إطار الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

ومن الجدير بالذكر أن الأهلي يحل ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتفاق مساء اليوم، على ستاد الأمير محمد بن فهد، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.