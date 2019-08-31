رياضة | أبوتريكه يرثي محمد عبدالوهاب بعبارات مؤثرة

تذكر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق زميله الراحل محمد عبد الوهاب في ذكري وفاته الثالثة عشر.

محمد عبد الوهاب رحل عن عالمنا عام 2006 خلال إحدى الحصص التدريبه للأهلي، نتيجة أزمة قلبية.

ونشر تريكة على صفحته الرسمية بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" كلمات رثاء لزميله الراحل: "ليست الصداقة البقاء مع الصديق وقتًا أطول.. بل هي أن تبقى على العهـد حتّى وإن طالت المسافات أو قصرت".

واختتم: "غفر الله لك يا صديقي محمد عبد الوهاب وأسكنك فسيح جناته يارب العالمين".

وأحيا النادى الأهلي ، ذكرى رحيل محمد عبد الوهاب نجم الفريق ومنتخب مصر ، الذى رحل فى سن ال 23 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء تدريباته مع الفريق فى 31 أغسطس عام 2006 باستاد مختار التتش. Advertisements

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي على موقع التواصل الاجتماعى " فيس بوك" صوره للراحل معلقة عليها " كم أشتقنا إليك .. يا من تدوم ذكراك ، اليوم ، تحل الذكرى الثالثة عشر علي رحيل لاعبنا محمد عبد الوهاب .. لن ننساك يا عبد الوهاب ".

وكان عبد الوهاب ظهير أيسر بدأ مسيرته الكروية حينما كان فى الرابعة عشر من عمرة ، بمركز شباب سنورس ، قبل أن ينتقل الي ناشئى فريق الألومنيوم ، ومنها إلي الفريق الأول ، ليحترف بنادى الظفرة الاماراتى الذى أعاره موسما إلي إنبي ومن ثم موسمين إلى الاهلي.

وشارك عبد الوهاب مع الأهلي فى 26 مباراة للدورى سجل خلالهما 3 أهداف ، وفى بطولة كأس مصر موسم 2005/2006 سجل هدفين الاول فى مرمى أسمنت السويس بدور ال8 والثاني فى مرمى حرس الحدود بدور ال4 ،وخاض 9 مباريات فى بطولة دورى ابطال أفريقيا ، احرز خلالهما هدفا بمرمى توسكر الكينى فى إياب دور ال32.

ورحل عبد الوهاب وفى رصيده 7بطولات مع الاهلي بين لقبي دورى ولقبي سوبر مصر ولقبي كأس مصر ولقب دورى أبطال أفريقيا 2005

وتحل اليوم الذكرى الثالثة عشر لوفاة النجم محمد عبد الوهاب ، لتظل لمساته وبصماته عالقه فى أذهان وعشاق جماهير اللعبة فى مصر بشكل عام والأهلاوية بشكل خاص.