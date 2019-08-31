رياضة | اليوم.. كهربا يبحث عن الظهور الثاني في الدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. كهربا يبحث عن الظهور الثاني في الدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ديسبورتيفو افيس المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمود كهربا مع فاماليكاو في الخامسة والنصف مساء اليوم بملعب "افيس"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري البرتغالي.

ويحتل افيس المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 3 نقاط قبل إنطلاق منافسات الجولة، بينما يحتل فاماليكاو المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف سبورتنج لشبونة صاحب الصدارة بفارق الاهداف.

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وشارك محمود كهربا لاول مرة مع افيس في الجولة الماضية أمام ريو آفي، وهي المباراة التي انتهت بخسارة افيس بنتيجة 1 – 5.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، منح محمود عبد المنعم "كهربا"، بطاقة دولية مؤقتة، ليمنح الفرصة أمام اللاعب المصري للمشاركة في مباريات الفريق.

وترك كهربا الزمالك وتوجه للبرتغال، ووقع عقد مع أفيس، مؤكدًا أن تعاقده مع الزمالك انتهى، لكن الاتحاد المصري رفض إرسال بطاقته الدولية، مشددا على أن اللاعب ما زال متعاقدا مع الأبيض لمدة 3 سنوات بعقد موثق.