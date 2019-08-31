رياضة | فيديو.. الهلال السعودي يبهر الجميع بطريقة إعلان التجديد مع الشلهوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. الهلال السعودي يبهر الجميع بطريقة إعلان التجديد مع الشلهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبهر نادي الهلال السعودي جميع مشجعيه بفيديو إعلان التجديد مع نجم الفريق محمد الشلهوب، وذلك بعد تمديد عقده لمدة موسم مع الزعيم السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يصف خلاله إنجازات الهلال السعودي وتتويجه بالبطولات، التي توج من خلالها بالميداليات والكؤوس الذهبية، قبل أن يتم بالزج باسم محمد الشلهوب عنوان الذهب، وأنه مستمر لمدة موسم أخر، معلقًا على الفيديو: عام آخر مع الذهب".

وشهد الفيديو تفاعلاً كبيرًا تخطى حاجز 18 ألف تفاعل في خلال 3 ساعات فقط، مما يدل على مدى حب الجماهير الهلالية للاعب المخضرم محمد الشلهوب نجم الزعيم والمنتخب السعودي.

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وقام الهلال بإبرام العديد من العقود مع اللاعبين في الساعات الماضية سواء على مستوى الإستغناء أو التجديد أو التعاقد مع لاعبين جدد، حيث بدأ الهلال بالاستغناء عن خدمات الإسباني جوناثان سوريانو، بعد توقيع اتفاقية انهاء تعاقد مع اللاعب، ليقوم بعدها بالتعاقد مع المهاجم الكولومبي جوستافو كويلار لمدة أربعة مواسم قادمًا من فلامينجو البرازيلي.

وتابع الهلال تعاقدته بتجديد أربعة عقود للاعبيه، بدأها بالتجديد لمدافعه متعب المفرج لمدة خمسة مواسم قادمة، اعقبها بالتجديد مع ثنائي حراس المرمى نواف الغامدي، ويزن جاري، لمدة موسم مع أحقية التجديد لسنة إضافية، واختتم تعاقداته في الساعات الأخيرة بتجديد عقد محمد الشلهوب لمدة موسم.

ويواجه الهلال العديد من الاختبارات الصعبة في شهر سبتمبر المقبل، يأتي على رأسها مواجهة مواطنه الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، ضمن إطار إياب دور الثمانية من البطولة القارية، حيث أنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، كما يخوض الهلال كلاسيكو سعودي آخر أمام الاتحاد ولكن هذه المرة في البطولات المحلية، حيث يلتقي الفريقان في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين "الدوري السعودي".

ومن الجدير بالذكر أن الهلال يحل ضيفًا ثقيلاً مساء اليوم على الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.