رياضة | يوفنتوس يطعن الريال من الخلف ويفاوض هدف زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يطعن الريال من الخلف ويفاوض هدف زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي يريد التعاقد مع نجم وسط توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية لتدعيم خط وسط الفريق الباريسي بسبب قرب إنتقال نيمار نجم الفريق المحتمل لصفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع لاعب الوسط الدنماركى ونجم توتنهام هوتسيبير الإنجليزي كريستيان إيريكسن خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد قرب إنتقال نيمار لصفوف برشلونة الإسبانى بعد النفاوضات التى تقدمت بين إدارة باريس وإدارة برشلونة على عودة اللاعب مرة أخرى لإسبانيا .

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وأشارت الصحيفة أن إدارة باريس تجهز عرض بقيمة 90 مليون يورو لضم إيريكسن من توتنهام هوتسيبير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد توقف مفاوضات ريال مدريد مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وينتهى عقد كريستيان إيريكسن مع توتنهام نهاية الموسم الجارى مما يجعل اللاعب موقفه صحيح فى التوقيع لأى نادى خلال فترة الإنتقالات الشتوية القادمة (يناير) مما يجعل إدارة توتنهام تحاول الإستفادة من اللاعب بدلاً من الرحيل بشكل مجانى.