المصري محمد النني يصل تركيا تمهيدا للانضمام إلى بشكتاش

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المصري محمد النني يصلتركيا تمهيدا للانضمام إلى بشكتاش

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

وصل الدولي المصرى محمد الننى لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، مساء الجمعة، إلى مدينة اسطنبول، من أجل الإنضمام إلى صفوف فريق بشكتاش، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.



وكانت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية، قد كشفت عن موافقة محمد الننى لاعب وسط منتخب مصر ونادى أرسنال الإنجليزى على الانتقال لصفوف بشكتاش التركى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت الصحيفة، إن محمد الننى سينتقل لصفوف بشكتاش التركى لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.وكانت تقارير صحفية ذكرت فى وقت سابق أندية جالطة سراى وفناربخشة فى تركيا وبوردو الفرنسي أبدت اهتمامها بالتعاقد مع محمد الننى الصيف الحالى.

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وأعلن أوناي إيمري المدير الفني لنادي ارسنال، فى وقت سابق، أن محمد الننى لاعب منتخب مصر سيكون خارج حساباته فى الموسم الجديد، مطالباً إياه بالبحث عن ناد آخر من أجل الحصول على فرصة المشاركة.

وشارك محمد الننى فى 17 مباراة فقط مع أرسنال فى الموسم المنقضى، منها 8 مباريات فى النسخة الأخيرة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، والتى توج بلقبها مانشستر سيتى، كما غاب عن المشاركة مع أرسنال في مباريات نيوكاسل يونايتد وبيرنلي وليفربول الموسم الحالي.

وعلى الرغم من انتهاء فترة الانتقالات الصيفية فى إنجلترا، إلا أن أندية الدورى الإنجليزى تمتلك الحق فى بيع لاعبيها للأندية خارج إنجلترا حتى نهاية فترة الانتقالات الصيفية فى أوروبا بعد أيام قليلة، لتنتهى فرص رحيل محمد الننى إلى وست هام يونايتد الذى أبدى اهتمامه بالتعاقد معه.