عقوبة المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح.. الحبس 28 يوما و200 ساعة خدمة

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عقوبة المتهم بالعنصرية ضد محمد صلاح.. الحبس 28 يوماو200 ساعة خدمة

السبت 31 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

أعلنت محكمة إنجليزية توقيع عقوبة السجن لمدة 28 يوماً على جارى هايلاند المتهم بنشر صوراً عنصرية ضد الدولى المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الانجليزى.



واعترف قبل أسابيع جارى هايلاند المتهم بنشر تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالإساءة العنصرية ضد الدولى المصرى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الانجليزى وذلك أمام المحكمة اليوم.

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وقرر القاضى هولك روفت الإفراج عن المتهم بكفالة غير مشروطة وقال إن شرط الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي غير قابل للتنفيذ، مؤكدًا عودة المتهم هايلاند إلى المحكمة في 30 أغسطس لإصدار الحكم عليه.

واستمعت محكمة Liverpool Magistrates Court والذى اكد أنه نشر التغريدة وعندما سأل عن هاتفه اكد انه لا يعرف مكانه فى إشارة الى أنه تركه فور اعتقاله من قبل الشرطة مباشرة.

ونشر جارى هايلاند تغريدة لمحمد صلاح وهو يلبس عبوة ناسفة فائقة التفجير وجهاز التفجير الخاص بالعبوة الناسفة عبر حسابه الشخصى على موقع تويتر ما أثار استياء ادارة نادى ايفرتون بصفة المشجع منتمى اليه.