شكرا لقرائتكم مصير صالح جمعة معلق على الاختبار الطبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع صالح جمعة، لاعب الأهلي، لاختبار طبى قبل مران الفريق اليوم، السبت، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات بعدما عانى من إصابة بسيطة بـ"ثقل" فى العضلة الأمامية.

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وغاب صالح جمعة عن تدريبات فريقه الماضية بسب شعوره بـ"ثقل" فى العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يختبره الجهاز الفنى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة.