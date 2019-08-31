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شكرا لقرائتكم مصير صالح جمعة معلق على الاختبار الطبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يخضع صالح جمعة، لاعب الأهلي، لاختبار طبى قبل مران الفريق اليوم، السبت، لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات بعدما عانى من إصابة بسيطة بـ"ثقل" فى العضلة الأمامية.
وغاب صالح جمعة عن تدريبات فريقه الماضية بسب شعوره بـ"ثقل" فى العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يختبره الجهاز الفنى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات المقبلة.
وحصل الأهلي على راحة من التدريبات أمس، الجمعة، على أن يستأنف تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجارى بغينيا.
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