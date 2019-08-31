- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم اللى ذاكر ذاكر .. الاتحاد يختتم استعداداته للزمالك فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بقيادة طلعت يوسف، مساء اليوم السبت، استعداداته للمواجهة المرتقبة مع الزمالك والمقرر لها غداً الأحد فى الدور قبل النهائى من بطولة كأس مصر المقرر إقامتها باستاد الإسماعيلية.
ويسعى الجهاز الفنى للإتحاد إلى إيجاد التشكيل المناسب وتحقيق المفاجأة بالفوز على الزمالك والعبور لنهائى البطولة التى يحلم بها جماهير الإسكندرية فى تحقيق اللقب السابع فى ظل خروج الأهلى منها وهو ما يؤدى إلى اقتراب زعيم الثغر منها فى حالة أقصاء الزمالك من البطولة .
ويدرس طلعت يوسف إلى اللعب بنفس التشكيلة التى خاض بها لقاء العربى الكويتى فى ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية التى أقيمت بالكويت ونجح فيها سيد البلد بالفوز بهدف مقابل للاشئ بعدما ظهر الفريق بشكل جيد .
كانت هذه تفاصيل خبر اللى ذاكر ذاكر .. الاتحاد يختتم استعداداته للزمالك فى الكأس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.