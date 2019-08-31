شكرا لقرائتكم اليوم .. الزمالك يعسكر للاتحاد السكندرى قبل موقعة كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الزمالك تحت قيادة ميتشو، لمواجهة الاتحاد السكندري، والدخول معسكرا مغلقا اليوم السبت، للمباراة التى ستقام فى الثامنة من مساء غدا الأحد، على استاد الإسماعيلية، فى دور قبل النهائى من منافسات بطولة كأس مصر.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك أمام الاتحاد السكندرى لجهود يوسف أوباما مهاجم الفريق الذى تغيب عن الفريق فى المنافسات المحلية الأخيرة منذ طرده أمام الجونة فى بطولة الدورى الممتاز والذى أدى إلى إيقافه فى 3 مباريات بدايتها كانت أمام الإسماعيلى والأهلى فى ختام الدورى الذى توج به الفريق الأحمر ووصولا إلى لقاء الفريق الأبيض أمام المقاصة فى دور ربع النهائى من بطولة الكأس وبذلك انتهى إيقاف اللاعب الذى سيستعين به ميتشو فى مواجهة الغد أمام الفريق الفيومى.