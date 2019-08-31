شكرا لقرائتكم الأهلى ينهى إجراءات سفر اللاعبين إلى غينيا لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُنهي مسئولو النادي الاهلي حالياً إجراءات السفر إلى غينيا الإستوائية لخوض مباراة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر المقبل بدور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. Advertisements وصعد كانو سبورت لدور الـ32 بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب أمام ميكيل الإثيوبى بنتيجة 3 – 2 ضمن منافسات دور الـ64 بمسابقة دورى أبطال أفريقيا ليواجه الأهلى الذى أطاح بنظيره أطلع بره بطل جنوب السودان، بعدما تفوق فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب بنتيجة 13-0. ويسافر الاهلي الى غينيا يوم 10 أو 11 سبتمبر المقبل لخوض مباراة الذهاب على أن تقام مباراة العودة ألأحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري. ويقوم الجهاز الإداري للأهلي حالياً بإنهاء إجراءات السفر إلى غينيا لخوض هذه المباراةز

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