الأهلي يتراجع عن التعاقد مع مراد ياكين.. ويستقر على رينيه فايلر.. أبرز محطاته مع أندرلخت البلجيكي.. وحصل على بطولتين فقط في مشواره التدريبي

كتب: ضياء السقا

اقترب السويسري رينيه فايلر، من تدريب النادي الأهلي، خلفا للأوروجواياني مارتن لا سارتي، والذي تمت إقالته، بعد خروج المارد الأحمر من دور الـ16 من بطولة كأس مصر على يد بيراميدز.

وكشف مصدر من الأهلي، في تصريحات لموقع "مصراوي" أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر على قيادة الفريق في الموسم الجديد، ومن المنتظر الإعلان عن التعاقد بشكل رسمي الساعات القادمة.

وكانت وسائل إعلام قد تحدث عن وجود مفاوضات مع السويسري مراد ياكين، المدير الفني السابق لبازل، ولكن يبدو أن فرص مواطنه رينيه أكبر في تولي القيادة الفنية للمارد الأحمر.

رينيه فايلر من مواليد سبتمبر عام 1973، يبلغ من العمر 45 عامًا، وتولى في مسيرته 8 فرق، بين الفرق الأولى وفرق الشباب.

وتولى فايلر تدريب عدة أندية أوروبية، من أبرزها أندرلخت البلجيكي في موسم (2016 - 2017)، وقاده للقب الدوري بعد غياب خمس سنوات كما كانت آخر محطاته مع فريق لوزان السويسري خلال العام الجاري.

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وتعد أبرز محطات فايلر التدريبية، هي تلك المحطة التي قاد فيها فريق أندرلخت، أكبر الأندية البلجيكية، وواحدًا من الأسماء المعروفة في الكرة الأوروبية.

وتولى فاير منصب المدير الفني لفريق أندرلخت لمدة موسم ونصف، إذ قاد الفريق في موسم 2016-2017 كاملًا، قبل أن يقوده في ثلاث أشهر فقط خلال موسم 2017-2018.

وخلال تلك الفترة، قاد فايلر الفريق في 66 مباراة، فاز في 36، وتعادل في 16، وخسر 14 مباراة، حيث أحرز معه الفريق 128 هدفًا، واستقبلت شباكه 74 آخرين.

خلال مسيرة فايلر كاملة لم يتحصل سوى على البطولتين، وكانا البطولتين رفقة فريق أندرلخت، حيث فاز معهم بلقبي الدوري البلجيكي والسوبر البلجيكي.