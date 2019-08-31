"اتفاق مبدئي".. مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي خطوات التعاقد مع فايلر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت - ريهام حمدي:

كشف مصدر مسئول من داخل النادي الأهلي، أن إدارة النادي توصلت لاتفاق مبدئي مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر على قيادة الفريق في الموسم الجديد.

كانت إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب أعلنت إقالة الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي عقب الخسارة من بيراميدز بهدف دون رد في إطار منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

وأضاف المصدر - الذي رفض الكشف عن اسمه - في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" في الساعات الأولى من صباح السبت، أن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مبدئي مع فايلر على أن يكون الإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وتولى فايلر تدريب عدة أندية أوروبية، من أبرزها أندرلخت البلجيكي في موسم (2016 - 2017)، وقاده للقب الدوري بعد غياب خمس سنوات كما كانت آخر محطاته مع فريق لوزان السويسري خلال العام الجاري.

جدير بالذكر أن محمد يوسف تولى المهام الفنية للأهلي مؤخرًا بصورة مؤقتة وقاد الفريق للوصول لدور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب التغلب على فريق اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة (13-0) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بالدور التمهيدي.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة فريق كانوسبورت الغيني ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة القارية حيث ستقام الأولى في غينيا على أن تقام مواجهة الذهاب في مصر.