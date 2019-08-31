باريس سان جيرمان يعتلي صدارة الدوري مؤقتاً

اعتلى باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي مؤقتاً بفوزه خارج قواعده على ميتز بهدفين دون رد في افتتاح مباريات الجولة الثالثة الجمعة.

على ملعب “سان سامفوريان” افتتح الأرجنتيني انخل دي ماريا التسجيل لفريق العاصمة من ركلة جزاء (11)، قبل أن يعزز المهاجم الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ الأرقام برأسية جميلة، اثر تمريرة من الايطالي ماركو فيراتي الذي شكل ثنائيا قويا في الوسط مع القادم الجديد السنغالي ادريسا غي (43).

وتوقفت المباراة لفترة قصيرة بسبب لافتة مرفوعة تحض على الكراهية ضد المثليين.

وغاب عن سان جيرمان مهاجماه الشاب كيليان مبابي والأوروغوياني ادينسون كافاني بداعي الإصابة، والبرازيلي نيمار.

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ودفع مدرب سان جيرمان، الألماني توماس توخل بالحارس البولندي مارسين بولكا (19 عاما)، القادم من تشيلسي الإنكليزي مجانا هذا الصيف، بدلا من الدولي الفونس اريولا المتوقع انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني في صفقة تبادل مع الكوستاريكي كيلور نافاس.

كما منح توخل الفرصة لليافع عادل أوشيش (17 عاما) في منتصف الملعب، ودفع في الشوط الثاني بالاسباني خيسي رودريغيز الغائب عن سان جيرمان منذ كانون الاول/ديسمبر 2016.

وهذا الفوز الثالث لسان جيرمان مقابل خسارة واحدة ليتصدر الترتيب مؤقتا بتسع نقاط بفارق الأهداف عن رين الذي يستقبل نيس الأحد.