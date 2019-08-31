الأحد.. راحة سلبية للاعبي الإسماعيلي بسبب لقاء الزمالك والاتحاد



قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة محمود جابر اجراء تعديل طفيف فى موعد المران ، حيث تقرر استئناف التدريبات اليوم السبت بدلاً من حصول اللاعبين على راحة سلبية. على راحة سلبية. ومنح الجهاز بقيادة محمود جابر المدير الفني للفريق اللاعبيين راحة سلبية 24 ساعة يوم الأحد المقبل ، فى ظل ارتباط ملعب الإسماعيلية باستضافة لقاء الزمالك مع الاتحاد الاسكندرى لحساب منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر. ظل ارتباط ملعب الإسماعيلية باستضافة لقاء الزمالك مع الاتحاد الاسكندرى لحساب منافسات الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر. وفاز الإسماعيلى على فريقى المريخ والمصرى ودياً فى إطار تحضيراته لخوض منافسات الموسم الجديد، بجانب البطولة العربية وكأس مصر.

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