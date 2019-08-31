اتم الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي اتفاقة على تنظيم مباراة ودية بديلة مع فريق بلدية المحلة يوم 6 سبتمبر المقبل. بلدية المحلة يوم 6 سبتمبر المقبل. يأتى ذلك ، عقب اعتذار فريق أسوان العائد مجددا لدورى الأضواء والشهرة عن عدم اقامة الودية. أسوان العائد مجددا لدورى الأضواء والشهرة عن عدم اقامة الودية. ويسبق تلك الودية لقاء آخر مع فريق المعادى يوم 3 من نفس الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواجه بلدية المحلة ودياً بدلاً من أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.