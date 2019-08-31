مدرب الإسماعيلي يكشف عن طريقة التعامل مع اللاعبيين

أكد أدهم السلحدار المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى أن المباريات الودية تحمل عدة مكاسب أهمها التعرف على نواقص الفريق من أجل حلها قبل انطلاق المباريات الرسمية.

وأضاف السلحدار أن الارتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للاعبين والمرونة التكتيكية من خلال إشراكهم بعدة

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مراكز تعد من أهم مكاسب الوديات.

وواصل مدرب الدراويش أن الصفقات الجديدة تمثل إضافة قوية للفريق ، يحرصوا خلالها على الدفع بها بشكل تدريجي من أجل تحقيق الانسجام والتناغم مع باقى أعضاء الفريق.

واختتم قائلاً انهم لا يتعاملوا بمبدأ لاعب أساسى وآخر بديل ، الجميع ضمن صفوف الفريق من أجل تحقيق هدف أساسى وهو اسعاد الجماهير بالنتائج المميزة.

وفاز الإسماعيلى على المريخ بهدف نظيف والذى سبقه انتصار أيضا على المصرى بهدفين مقابل هدف ، ضمن استعدادات الفريق لملاقاة أهلى بنى غازى الليبى ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.