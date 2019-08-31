محمد مخلوف يشارك في تدريبات الإسماعيلي لأول مرة

شارك محمد سيد مخلوف الوافد الجديد للإسماعيلى في تدريبات خفيفة بجانب اللاعبين الذين تم استبعادهم من ودية اليوم أمام المريخ البورسعيدى ، وذلك فى أعقاب مشاركتهم بلقاء الأمس أمام المصرى والذى انتهى بانتصار الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف. والذى انتهى بانتصار الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف. واتم الإسماعيلى اجراءات التعاقد مع لاعب وسط الزمالك والداخلية فى سبيل تدعيم صفوف الفريق بلاعبين جدد حسب حاجة الجهاز الفنى. جدد حسب حاجة الجهاز الفنى. واقيمت تدريبات المستبعدين لكل من باهر المحمدى ونادر رمضان وأحمد مدبولى ومحمد مجدى الجمل ومحمود عبد العاطى “دونجا” تحت إشراف عطية صابر المدرب المساعد فيما واصل محمد صادق تدريباته التأهيلية بشكل منفرد بالجرى حول الملعب.

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