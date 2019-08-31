شاهد.. أحمد الشيخ يحتفل بخطوبته للمرة الثانية

أحتفل أحمد الشيخ لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي بحفل خطوبته للمرة الثانية وسط أجواء عائلية.

ونشر الشيخ بعض الصور علي حسابة الشخصي بموقع تبادل الصور الشهير انستجرام معلقاً عليها قائلاً : يا فرحة في وقتها جاتلي". جاتلي".

وكان سبق للشيخ الزواج منتصف 2017 ، وانجب طفلة تدعي مكة 2018، وقد فاجأ الجميع بخطوبته واستعداته للزواج مرة أخرى مع شريكة مختلفة.



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