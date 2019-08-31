سان جيرمان : لم نتفق مع برشلونة بخصوص نيمار

أكد ليوناردو، المُدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أن إدارة النادي الباريسي لم تتوصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة بخصوص إمكانية انتقال نيمار إلى صفوف النادي الكاتالوني.

وصرح ليوناردو بعد نهاية مُباراة النادي الباريسي أمام ميتز في الدوري الفرنسي قائلا :” توصلنا بأول عرض مكتوب من برشلونة في 27 من الشهر الحالي، لقد كُنا على استعداد تام للقيام بصفقة تبادلية، لكن إلى غاية اللحظة لم نتوصل لاتفاق يذكر”.

وأضاف :” الأمر لا يتوقف علينا بل عليهم، حتى نحن نريد تعويض نيمار بلاعب آخر قبل أن نسمح بخروجه، لقد أبلغونا بأن ديمبيلي سيكون ضمن الصفقة، لكن لم نتوصل إلى تأكيد رسمي منهم يؤكد أن اللاعبين الذين تم اقتراحهم قد وافقوا على اللعب معنا”.

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واسترسل في الحديث قائلا :” موقف نيمار ورغبته في الرحيل كانت واضحة، نحن لا نُمانع في رحيله، لكن ذلك لن يكون إلا ما إذا تلقينا عرضا مناسبا .. غير ذلك فإنه سيبقى معنا”.