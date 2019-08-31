رياضة | ميتشو يظهر "العين الحمراء" لنجوم الزمالك بلائحة صارمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميتشو يظهر "العين الحمراء" لنجوم الزمالك بلائحة صارمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتفق الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، مع إدارة الكرة بالنادى الأبيض على إبرام لائحة جديدة للفريق فى الموسم القادم ، حيث سيتم إجراء بعض التغييرات فى اللائحة الحالية للفريق من أجل وضع بنود تحفيزية وعقابية مناسبة لطموحات والرغبة داخل النادى الأبيض حول المنافسة على مختلف البطولات فى الموسم القادم.

ويحول ضيق الوقت بين المباريات حول انتهاء ميتشو من تلك اللائحة التى ينوى تقديمها إلى إدارة الكرة خلال الفترة الجارية من أجل التشاور حول مختلف بنودها قبل رفعها إلى مجلس إدارة النادى الأبيض برئاسة مرتضى منصور لاعتمادها بشكل رسمى للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندرى، غداً الأحد، على استاد الإسماعيلية، فى دور نصف النهائى من بطولة كأس مصر.