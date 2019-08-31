رياضة | باريس يرفض عرض برشلونة ويطالب هذا الرقم للتنازل عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس يرفض عرض برشلونة ويطالب هذا الرقم للتنازل عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة COPE، بأن نادي برشلونة قد قدم عرض رسمي إلى باريس سان جيرمان، ينص على حصول النادي الباريسي على 130 مليون يورو + إعارة عثمان ديمبلي لمدة عام + راكيتيش وتوديبو، وذلك مقايل حصول برشلونة على خدمات الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا.

ولكن بحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية، فإن النادي الباريسي قد رفض هذا العرض، وطلب الحصول على مبالغ مالية فقط من أجل الموافقة على رحيل نيمار.

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وفي السياق ذاته، قالت الصحف الإسبانية، بأن باريس يقدر صفقة الدولي البرازيلي بنحو 215 مليون يورو، وهو الأمر الذي يراه مسؤولي برشلونة غير عادل على الإطلاق، حيث رحل اللاعب عن صفوف النادي منذ موسمين بعدما دفع الشرط الجزائي، والذي وصل وقتها إلى نحو 222 مليون يورو، ومن غير الطبيعي، بأن يتم إعادة شراءه الآن بمبلغ مالي يصل لنحو 215 مليون يورو كما يرغب باريس سان جيرمان.

وكانت بعض المصادر الإعلامية في أوروبا وعلى رأسهم سكاي سبورتس، وبي بي سي، قد أشارت بأن هناك إتفاق مبدائي بين برشلونة وباريس سان جيرمان على ضرورة حسم الصفقة قبل غلق سوق الإنتقالات الحالي، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن ذلك بصورة رسمية من قبل مسؤولي برشلونة أو مسؤولي باريس.

وكان ناصر الخليفي، مالك ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد رفض الحديث حول صفقة نيمار وحقيقة عودته لبرشلونة من جديد، وذلك بعدما تلقى أسئلة صحفية عند حضوره إلى القاعة التي شهدت إقامة قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا في مدينة موناكو الفرنسية يوم أمس.