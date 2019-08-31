رياضة | يوفنتوس يسعى لخطف هدف برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يسعى لخطف هدف برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة اليوفنتوس الإيطالي مازالت تواصل سعيها للتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد برنامج التشيرنجيتو الإسباني بأن برشلونة فشل في التوصل لإتفاق من أجل عودة نيمار وفتح الباب أمام يوفنتوس للتدخل في الصفقة وخطفها.



وأكد البرنامج الإسباني أن إدارة يوفنتوس تحاول التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان لخطف النجم البرازيلي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وأشار البرنامج الإسباني إلى أن إدارة برشلونة الإسباني تشعر بالقلق بسبب تحرك إدارة اليوفنتوس وتخشى إستغلال فشل المفاوضات لصالح نادي السيدة العجوز.

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وأوضح البرنامج الإسباني أن إدارة البلوجرانا تخشى استغلال إدارة يوفنتوس للفرصة وتقديم عرضاً مغرياً لنيمار مما قد يعقد الأمر مجدداً في الساعات القليلة المقبلة.



وكشف البرنامج الإسباني أن يوفنتوس قد يستغل رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا للإنقضاض على صفقة نيمار.



وألمح البرنامج الإسباني أن الأرجنتيني باولو ديبالا من اللاعبين المطلوبين بشدة في باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.



وكانت تقارير فرنسية قد كشفت أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة سيعقد جلسة حاسمة مع ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان الفرنسي من أجل حسم صفقة نيمار دا سيلفا بشكل نهائي.