رياضة | "سبورت" تكشف عن توقع نيمار بشأن مفاوضات باريس وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سبورت" تكشف عن توقع نيمار بشأن مفاوضات باريس وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "سبورت" الكتالونية، عن شعور البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان وهو في الساعات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية والتي تغلق نافذتها يوم الثاني من سبتمبر.

وذكرت صحيفة "سبورت" الشهيرة عبر غلافها الصادر صباح اليوم السبت أنه حتى آخر لحظة فأن نيمار متفائل جداً بمسألة التوقيع مع نادي برشلونة هذا الصيف.

وشغل البرازيلي نيمار، الرأي العام منذ بداية الميركاتو الصيفي إلى هذه اللحظة فقد كان هدفاً للثلاثي الأوروبي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس لضمه هذا الصيف. وأعلنت الصحف الإسبانية مع الساعات الأولى من الميركاتو الصيفي عن رغبة البرازيلي في الرحيل عن باريس لعدم التأقلم مع أجواء نادي ناصر الخليفي وبذلك يريد العودة مجدداً إلى الدوري الاسباني الذي شهد على أفضل لحظات تألقه بقميص برشلونة. Advertisements وأكد الصحفي الإسباني الموثوق روجيرو روميرو في تصريحاته أن نادي باريس سان جيرمان والمدرب توماس توخيل يضغطون منذ 3 أيام على عثمان ديمبيلي لإقناعه بالانتقال إلى باريس. كما أوضح "روميرو" أن باريس قدموا عرضاً لا يمكن رفضه لضم راكيتيش من البارسا ويبدو أن اللاعب معجب بالعرض وسيوافق عليه خلال الساعات القليلة المقبلة وهي خطوة من شأنها أن تنقل نيمار إلى ملعب "كامب نو" مرة أخرى. والجدير بالذمر أن نادي برشلونة قد سبق وقدم عرضاً بقيمة 170 مليون بالأضافة إلى ثنائي الفريق راكيتيش واسم آخر ثم اجتمع الجانبين في موناكو بنهاية الأسبوع وتحدثوا عن صفقة نيمار ولكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن. وجاء نبمار في صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة في صفقة ملفت النادي الفرنسي دفع مبلغ 222 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب البرازيلي مع النادي الكتالوني.

Advertisements