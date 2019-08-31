رياضة | رسميًا.. الهلال السعودي يجدد تعاقده مع محمد الشلهوب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميًا.. الهلال السعودي يجدد تعاقده مع محمد الشلهوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، عن تجديد عقده مع محمد الشلوب، نجم الزعيم السعودي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية، ليواصل الحفاظ على نجوم فريقه وتدعيمه بصفقات جديدة وذلك بعد تجديد عقد المفرج وثنائي حراسه الشباب والتعاقد مع كويلار.

ووقع الهلال مع محمد الشلهوب، لمدة عام واحد، ليقطع الجدل المثار حول إمكانية بقاءه مع الفريق من عدمها.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صور للاعب أثناء توقيعه على العقود، معلقًا عليها: " عام آخر من الذهب.. عام آخر مع الذهب محمد الشلهوب". Advertisements ويترقب الهلال خوض العديد من المباريات الهامة في شهر سبتمبر، يأتي على رأسها مواجهة الاتحاد في بطولة دوري أبطال آسيا، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث أنتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، كما يخوض الهلال كلاسيكو سعودي آخر أمام الاتحاد في الدوري السعودي. وقام الزعيم السعودي بتدعيم صفوفه بالعديد من الصفقات الهامة نظرًا للمنافسات العديدة التي يشارك فيها، كما قام بتجديد عقود العديد من اللاعبين، حيث سبق محمد الشلهوب التجديد مع متعب المفرج لمدة خمسة مواسم قادمة، ونواف الغامدي ويزن جاري، لمدة موسم مع إمككانية التجديد لموسم آخر. كما دعم صفوفه بالتعاقد مع المهاجم الإكوادوري جوستافو كويلار لمدة أربعة مواسم قادمًا من فلامينجو البرازيلي، بالإضافة للعديد من الصفقات المميزة التي أجراها في الموسم الحالي والتي جاء على رأسها التعاقد مع الدولي البيروفي أندريه كاريلو قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ليجاور النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز في هجوم الفريق.

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