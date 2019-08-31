رياضة | عاجل.. المدير التنفيذي لباريس يصدم برشلونة بتصريح مثير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. المدير التنفيذي لباريس يصدم برشلونة بتصريح مثير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدم المدير التنفيذي لنادي باريس سان جيرمان ليوناردو، برشلونة بتصريح مثير حول صفقة البرازيلي نيمار والتي أصبحت على وشك الحسم سواء بالرحيل إلى البارسا أو الاستمرار مع فريقه.

وقال ليوناردو، في تصريحات صحفية: "لا يوجد نادي لديه المال لشراء نيمار، وجميع الأنديه التي تريد التعاقد معه عليها أن تجد لاعبين آخرين".

وأوضح مدير باريس أن نادي برشلونة قدم في عرضه الأخير لاعبين ولكن ليسوا من ضمن اهتمامات مسؤولي النادي الباريسي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضاف ليوناردو: "عرف برشلونة دائماً ما كنا نريده، لقد قدموا العرض المكتوب الأول في 27 أغسطس، لم يكن لدينا اتفاق مكتوب مع برشلونة".

Advertisements

وتابع: "لا يوجد اتفاق، هذا هو الوضع الحالي، أما عثمان ديمبيلي يعرف من البارسا أن عليه الرحيل منذ 27 أغسطس".

وأردف: "نعم، نحن نريد أن نبيع نيمار، ولكن مطالبنا لم تصل بعد، ولا يوجد نادي لديه أموال لشراء نيمار، لذلك نحن نحاول أن نضع لاعبين في العملية".

والجدير بالذكر أن هناك اجتماع قد عقد بين مسؤولي باريس وبرشلونة في مدينة موناكو الفرنسية منذ يومين بشأن صفقة نيمار ولكن لم يتم حسم الأمور حتى الآن.

وانضم نيمار إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادماً من برشلونة بعد أن قام النادي الباريسي بدفع مبلغ 222 مليون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده.