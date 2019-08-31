رياضة | بعد الهزيمة من الزمالك في الكأس.. ميدو يعلن الطوارىء في المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الهزيمة من الزمالك في الكأس.. ميدو يعلن الطوارىء في المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد احمد حسام ميدو المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، جلسه مع لاعبي الفريق خلال المران الاستشفائي للفريق مساء اليوم الجمعة، على الملعب الفرعي لإستاد الدفاع الجوي، بعد خروج الفريق من دور ال8 لبطوله كأس مصر بالهزيمة أمام الزمالك.

وتحدث ميدو خلال الجلسه مع اللاعبين عن سلبيات وأخطاء مباراة الزمالك في الكأس، والعمل على تدراكها سريعاً، وطالبهم بضرورة الإستفادة من المباراة لعدم تكرارها في المرحلة المقبلة والتركيز بقوة لبطولة الدوري.

واكد ميدو، للاعبي المقاصة بأنهم يمتلكون إمكانيات وقدرات فنية مميزة تجعلهم قادرين على منافسه انديه القمة بالدوري والظهور بشكل مميز خلال الموسم الجديد، وأنه لديه ثقة في قدراتهم على تحقيق نتائج جيد والتواجد بالمربع الذهبي للدوري.

وقرر ميدو، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 3 أيام، على أن يعود الفريق لتدريباته الجماعية يوم الثلاثاء المقبل لبداية فترة الاعداد الاخيرة قبل انطلاق بطوله الدوري.

في سياق متصل تلقي الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة، بقيادة أحمد حسام ميدو، استدعاء للاعب شيملس بيكلي للإنضمام لمعسكر منتخب اثيوبيا، لخوض مباراة منتخب ليسوتو ضمن منافسات المرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

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وقام وليد هويدي، مدير الكرة بنادي المقاصة بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بمغادرة بيكلي القاهرة للسفر إلى إثيوبيا للانتظمام لمعسكر بلاده، على ان يعود اللاعب للقاهرة بعد انتهاء مباراة المنتخب وذلك للإنضمام لمعسكر المقاصة استعداداً لانطلاق الدوري المصري.

ويعد استدعاء الاثيوبي شيملس بيكلي هو الأول للاعبي المقاصة الدوليين، بينما لم يتلق باقي المحترفين باولن فوافي لاعب منتخب مدغشقر وخالد اوتشو لاعب منتخب اوغندا اي استدعاء لمنتخبات بلادهما ، خاصة وانهما شاركا ببطولة الأمم الأفريقية التي أقيمت بالقاهرة.

وقد تعرض فريق مصر للمقاصة للخسارة من نظيره الزمالك بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ليودع الفريق الفيومي بطولة الكأس من الدور نصف النهائي، بعد الهزيمة من الفارس الابيض بهدف عبدالله جمعة، حيث بدأ الفريق استعداداته الأخيرة لانطلاق بطولة الدوري المصري العام لموسم ٢٠١٩ ٢٠٢٠ خلال الأسابيع القادمة.

واعرب احمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر للمقاصة عن قلقه الكبير من التحكيم المصري عقب خسارة فريقه من الزمالك بهدف نظيف في بطولة كأس مصر.

وقال ميدو بأنه لا يرغب في الحديث عن الأمور الخاصة بالتحكيم والحكام، ولكن المقاصة كانت تستحق الحصول على ركلتي جزاء على الاقل، ولكن الحكم تغاضى عن احتسابهم