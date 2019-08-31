رياضة | موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 31 - 8 - 2019| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Salah ONLINE

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر اليوم 31 - 8 - 2019| مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي بث مباشر Salah ONLINE والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح يورجن كلوب بأن يكون موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، فرصة للإبتعاد أكثر وأكثر بصدارة البريميرليج، حيث سيدخل الريدز مباراة برنلي وهو متصدر البطولة منفردًا لأول مرة منذ شهر فبراير من الموسم الماضي، حيث كان ليفربول وقتها هو متصدر البطولة، قبل أن ينقلب عليه نادي مانشستر سيتي ويخطف الصدارة حتى الجولة الأخيرة من الموسم الماضي، وفي هذا الموسم كان ليفربول متصدر البطولة رفقة أرسنال، قبل أن ينجح رفاق محمد صلاح في فض هذا النزاع وينفرد الريدز بالصدارة.

موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

بالحديث عن موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الأسبوع الرابع من البريميرليج، فيؤكد جدول البث، بأن المباراة ستكون عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت أم القرى مكة المكرمة، وذلك مساء يوم السب الموافق 31 أغسطس الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن كونها ستقدم إستوديو تحليلي مميز قبل موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، حيث سيتواجد نخبة من محللي القناة من نجوم كرة القدم السابقين، وذلك من أجل الحديث عن أجواء مباراة ليفربول وبيرنلي في واحدة من المباريات القوية في الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في هذا الموسم.

تشكيل كلوب المتوقع قبل موعد مباراة ليفربول وبيرنلي

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يتوقيع الكثيرون بأن يحافظ يورجن كلوب على قوام فريقه الأساسي في مباراة بيرنلي والتي تقام على أرضية ملعب الأخير، ولذا فإن المدرب الإلماني سيدفع بكل أوراقه الرابحة خلال هذه المباراة منذ البداية، من أجل أن يحاول إنهاء المباراة منذ البداية وقتل أي طموحات لدى بيرنلي في تحقيق مفاجأة أو نتائج إيجابية من هذه المباراة.

وجاءت التشكيلة المتوقعة لليفربول على النحو التالي:

حراسة المرمى: أدريان

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، ماتيب، تريند إلكسندر أرنولد، روبيرتسون

خط الوسط: هيندرسون، فينالديوم، وفابينهو

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، روبرتو فيرمينو