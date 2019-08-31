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الهلال يجدد عقد الشلهوب ويضم لاعب كولومبي جديد

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أعلن نادى الهلال السعودي، عن تجديد عقد النجم المخضرم محمد الشلهوب، لمدة موسم واحد، ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2019 – 2020.

وبدأ الشلهوب مسيرته مع كرة القدم، ضمن صفوف فريق الهلال، عام 1998، ولم يعرف خلال مشواره مع الساحرة المستديرة، أى فريق أخر غير الزعيم.

كما ضم فريق الهلال السعودي اللاعب الكولومبى جوستافو كويلار، قادما من فريق فلامنجو البرازيلى، بعقد لمدة 3 سنوات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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