شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر لها بعد غد الأحد على ملعب الإسماعيلية.

وضمت القائمة الزمالك، «محمد عواد – محمد أبوجبل في حراسة المرمى، محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز – محمد عبدالشافي – عبدالله جمعة – محمود حمدي الونش في الدفاع، طارق حامد – فرجاني ساسي – محمود عبدالعزيز – محمد حسن – محمد عنتر – محمود عبدالرزاق شيكابالا – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي – محمد أوناجم – إمام عاشور في الوسط، مصطفي محمد – عمر السعيد في الهجوم».