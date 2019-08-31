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الهلال السعودي يجدد عقد الشلهوب ويضم لاعب كولومبي جديد

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الهلال السعودي يجدد عقد الشلهوب ويضم لاعب كولومبي جديد

السبت 31 أغسطس 2019

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الهلال السعودي يجدد عقد الشلهوب ويضم لاعب كولومبي جديد

كتب

الخليج 365

أعلن نادى الهلال السعودي، عن تجديد عقد النجم المخضرم محمد الشلهوب، لمدة موسم واحد، ليبقى مع الفريق حتى نهاية موسم 2019 – 2020.

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وبدأ الشلهوب مسيرته مع كرة القدم، ضمن صفوف فريق الهلال، عام 1998، ولم يعرف خلال مشواره مع الساحرة المستديرة، أى فريق أخر غير الزعيم.

 

كما ضم فريق الهلال السعودي اللاعب الكولومبى جوستافو كويلار، قادما من فريق فلامنجو البرازيلى، بعقد لمدة 3 سنوات.

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