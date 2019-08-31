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إشبيلية يسقط فى فخ التعادل أمام سيلتا فيجو بالليجا الإسبانية
السبت 31 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365
تعادل فريق إشبيليه، مع ضيفه فريق سيلتا فيجو، بهدف لكلا منهما، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى افتتاح الجولة الثالثة من الدورى الإسبانى.
تقدم أولا إشبيليه عن طريق فرانكو فازكويز فى الدقيقة 81، قبل أن يتمكن دينيس سواريز القادم من برشلونة فى إدراك هدف التعادل بعدها بـ 4 دقائق فقط.
التعادل رفع رصيد إشبيليه إلى 7 نقاط فى صدارة الليجا مؤقتا، بعد أن كان قد حقق الفوز فى أولى مبارتيه أمام إسبانيول وغرناطة، فيما رفع سيلتا فيجو رصيده إلى 4 نقاط فى المركز التاسع.
وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإسبانى غدا السبت، بإقامة 4 مباريات، أبرزها لقاء أوساسونا مع برشلونة.
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