اطمئنوا الأهلي بخير

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جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

أغلق الأهلاويون رسمياً باب انتقالاتهم الصيفية، وذلك عقب أن أعلنوا مساء أمس عن آخر 3 صفقات في السوق الصيفية بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي لوكاس ليما (٢٧ عاما) لمدة 3 مواسم مع خيار التجديد لموسم إضافي، والجزائري يوسف بلايلي (جناح)، الذي وقع بحضور رئيس النادي المهندس أحمد بن بكر الصائغ، في تونس، ولاعب خط وسط نادي الفتح محمد المجحد لمدة 5 سنوات مقبلة، وتواجد المجحد في مقر النادي عصر أمس، حيث وقع عقد انتقاله الرسمي بحضور الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وكانت "الخليج 365" انفردت بالصفقات الـ3 قبل إعلانها رسمياً من قبل إدارة النادي.

ومن المنتظر أن تتلقى خزينة النادي الأهلي مبلغ مليون ريال من نادي سلافيا براغ التشيكي، في أعقاب تأهل الفريق التشيكي إلى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا ووقوعه في مجموعة ضمت إلى جانبه كلاً من برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وبروسيا دورتموند الألماني. ويأتي تقديم الفريق التشيكي لهذا المبلغ عقب وضع إدارة النادي الأهلي شرطاً في بيعها عقد اللاعب الروماني نيكولاي ستانسيو في يوليو الماضي، يتضمن تقديم سلافيا براغ مبلغ مليون ريال لخزينة الأهلي في حال تجاوزه الملحق الأوروبي والتأهل إلى دور المجموعات، كما اشتمل العقد على إضافات مالية أخرى ستتلقاها الخزينة الأهلاوية في حال وصول الفريق التشيكي إلى أدوار متقدمة أوروبياً أو فوزه بلقب الدوري المحلي. وتعتبر تلك الخطوة نجاحاً كبيراً للإدارة القانونية في النادي التي قدمت عملاً كبيراً في الفترة الصيفية من خلال تعاونها مع إدارة الاحتراف وبإشراف من إدارة النادي في تسويق عقود عدد من لاعبي الفريق وبيعهم بمبالغ مالية جيدة قدمت دعماً مميزاً للخزينة الأهلاوية.