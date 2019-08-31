شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يسلخ جلد الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بدأ الفرنسي إيرفي رينارد تحركاته الرسمية في الإشراف الفني على المنتخب الوطني الأول، بعد أن واصل حضوره لمباريات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسلم الاتحاد السعودي لكرة القدم كافة الصلاحيات للمدرب الفرنسي في اختيار الكفاءات الإدارية للمنتخب، في الوقت الذي صادق اتحاد القدم على إعادة مدير المنتخب السابق حسين الصادق رسمياً للمنتخب بعد أن قرر الاتحاد السابق برئاسة المكلف لؤي السبيعي إنهاء خدماته، حيث بدأت مهمته الرسمية مع المنتخب المشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا.

في الوقت الذي أعلن أمس الأول مشرف شؤون اللاعبين بالمنتخب عائض بن عبود انتهاء علاقته الرسمية مع المنتخب الأول، كشفت مصادر لـ«الخليج 365» توجه الاتحاد السعودي الإبقاء على الجهاز الإداري الحالي وعدم إضافة أسماء والاكتفاء بالحاليين بعد ابتعاد ابن عبود عن المنتخب.

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وانضم ابن عبود لقائمة المنتخب الوطني الأول بعد نهاية دورة كأس الخليج العربي الـ22 التي أقيمت في الرياض عام 2014، ونجح ابن عبود خلال إشرافه على شؤون اللاعبين بالمنتخب في الوصول إلى كأس العالم والمشاركة في كأس آسيا وعدد من البطولات الخارجية، في الوقت الذي نقل قائد المنتخب الوطني الأسبق أسامة هوساوي تحياته لابن عبود نظير ما قدمه من جهود معهم خلال الفترة الماضية. من جانب آخر، يتوقع أن تعلن إدارة المنتخب الأحد القادم قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر الإعدادي الذي يستعد لمواجهة منتخب مالي الخميس القادم في الدمام، حيث يتوقع أن تشهد القائمة انضمام عدد من اللاعبين الشباب الذين سيشاركون بالصفة الرسمية لأول مرة مع المنتخب.

وسيلتقي الأخضر السعودي شقيقه اليمني في البحرين يوم العاشر من سبتمبر القادم في مستهل مشواره الآسيوي للبحث عن بطاقة التأهل إلى كأسي العالم وآسيا، اللتين ستقاما عامي 2022 و2023 على التوالي.

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سبتمبر انطلاق التدريبات