شكرا لقرائتكم خبر عن فوز النصر وأبها وتعثر الشباب أمام الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل النصر انتصاراته نحو المحافظة على لقبه، بعد تخطيه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وجاء هدفه الوحيد عن طريق فراس البريكان، ليصل النصر للنقطة السادسة.

وفي مكة المكرمة، حقق أبها فوزه الأول في الدوري على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 2/‏1، سجل لأبها مهدي تاهرات، وعمار النجار، وللوحدة بوتيا.

وتعثر الشباب بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفيصلي في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس في المسابقة نفسها، ليصل الشباب للنقطة الرابعة، فيما وصل الفيصلي للنقطة الثانية.