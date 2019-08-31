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فوز النصر وأبها وتعثر الشباب أمام الفيصلي

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

واصل النصر انتصاراته نحو المحافظة على لقبه، بعد تخطيه الفتح بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس (الجمعة) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن لقاءات الأسبوع الثاني لدوري كأس الأمير للمحترفين، وجاء هدفه الوحيد عن طريق فراس البريكان، ليصل النصر للنقطة السادسة.

وفي مكة المكرمة، حقق أبها فوزه الأول في الدوري على حساب مضيفه الوحدة بنتيجة 2/‏1، سجل لأبها مهدي تاهرات، وعمار النجار، وللوحدة بوتيا.

وتعثر الشباب بالتعادل السلبي أمام ضيفه الفيصلي في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء أمس في المسابقة نفسها، ليصل الشباب للنقطة الرابعة، فيما وصل الفيصلي للنقطة الثانية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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