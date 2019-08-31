«العروس» تجهز الاتحاد للدوري والآسيوية

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا عدم إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الحالية لدوري كأس الأمير قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا عدم إقامة معسكر خارجي خلال فترة التوقف الحالية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بسبب أيام الفيفا، إذ سيواصل الفريق تحضيراته الفنية لمباريات سبتمبر القادم في مقر النادي، قبل العودة لاستئناف المباريات بمواجهة فريق ضمك يوم 13 سبتمبر على ملعب المحالة في أبها، ضمن مباريات الجولة الثالثة في الدوري، ومن ثم خوض مواجهتين أمام الفريق الهلالي الأولى 17 من الشهر نفسه على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، في إياب دور ربع النهائي ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا، والثانية 21 من الشهر ذاته على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة الرابعة في الدوري، وسيعمل المدرب سييرا على استغلال فترة التوقف بمعالجة كافة السلبيات والتجهيز فنيا للمواجهات المحلية والآسيوية. من جانب آخر، أنهى المدرب سييرا مخططاته الفنية لمواجهة العهد اللبناني في إياب دور 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية، واستقر على الأسلوب الفني الذي سينتهجه في اللقاء، واختار التشكيلة الأساسية المناسبة للمواجهة العربية والتي يطمح من خلالها لتأكيد تفوقه وتأهله رسميا لدور 16 في البطولة العربية. من جانب آخر، تقرر أن يرتدي الفريق الاتحادي الطقم الأبيض في مواجهة العهد اليوم، جاء ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقده بحضور ممثلي النادي الإداريين سلطان ينبعاوي وفيصل عقيلي.



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