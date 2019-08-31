شكرا لقرائتكم خبر عن آخر كلام: كويلار هلالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أعلنت الإدارة الهلالية توقيعها مع المحور الكولمبي كويلار قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي بعد مفاوضات دامت أكثر من أسبوعين شهدا شدا وجذبا بين الطرفين، انتهت لصالح الهلال بعد أن رفع عرضه المالي، على أن يصل اللاعب اليوم (السبت) إلى الرياض لتوقيع العقد بشكلٍ رسمي ولمدة 3 مواسم، هذا وقدمت الجماهير الهلالية شكرها وتقديرها لرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء هذه الصفقة التي ستفيد الفريق فنياً.

أعلنت الإدارة الهلالية توقيعها مع المحور الكولمبي كويلار قادمًا من فريق فلامنجو البرازيلي بعد مفاوضات دامت أكثر من أسبوعين شهدا شدا وجذبا بين الطرفين، انتهت لصالح الهلال بعد أن رفع عرضه المالي، على أن يصل اللاعب اليوم (السبت) إلى الرياض لتوقيع العقد بشكلٍ رسمي ولمدة 3 مواسم، هذا وقدمت الجماهير الهلالية شكرها وتقديرها لرئيس النادي فهد بن نافل على إنهاء هذه الصفقة التي ستفيد الفريق فنياً.

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