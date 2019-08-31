شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يخشى انطلاقة الاتفاق.. ورائد التحدي أمام الزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تُختتم مساء اليوم (السبت) لقاءات الأسبوع الثاني لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين بعد أن تم تأجيل لقاء الاتحاد والتعاون لمشاركة الأول في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يستضيف الاتفاق نظيره الأهلي عند الساعة 6:40 على استاد الأمير محمد بن فهد، فيما يحل الهلال ضيفاً على فريق الرائد عند الساعة 7:05 على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

في الشرقية، تتجه الأنظار إلى واحد من أقوى لقاءات الأسبوع حين يحل الأهلي ضيفاً على الاتفاق في مواجهة قد يتكرر سيناريو الموسم الماضي بمشاهدة تخمة أهداف حيث شهدت مواجهات الفريقين في الدوري السعودي، إحراز اللاعبين 64 هدفاً، حيث تمكن لاعبو الأهلي من تسجيل 41 هدفاً، مقابل 23 هدفاً للاعبي الاتفاق وذلك في 18مباراة جمعت بينهما في دوري المحترفين، ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في 9 مباريات، أما الاتفاق فقد حقق الفوز في 5 مباريات، وتعادل الفريقان في 4 مباريات.

ويسعى الاتفاق صاحب الأرض والجمهور لمواصلة انطلاقته بعد فوزه في مواجهته الافتتاحية أمام الوحدة بهدفين دون مقابل، فيما يطمح الأهلي لتحقيق فوزه الأول بعد تعادله المفاجئ مع الضيف الجديد للدوري فريق العدالة بهدف لكل منهما، وسيعاني الأهلي من غياب حارسه الأساسي محمد العويس بداعي الإصابة.

وفي القصيم، يواجه الهلال نظيره الرائد في لقاء من الصعب التكهن بنتيجته لا سيما بعد الأداء القوي الذي قدمه صاحب الأرض والجمهور فريق الرائد في لقائه الافتتاحي أمام الاتحاد ورغم الخسارة 1 /‏ 3 إلا أن الفريق ظهر بشكل مغاير عن الموسم الماضي ويطمح الفريق من خلال لقاء الليلة لتحقيق نتيجة إيجابية، فيما يدخل فريق الهلال هذا اللقاء بعد فوزه في اللقاء الافتتاحي على أبها بنتيجة 4/‏ 2 ورغم النتيجة الكبيرة إلا أن فريق الهلال لم يظهر بمستواه المعروف وساهم تألق مهاجمه قوميز في قلب تأخره إلى انتصار كبير وتحقيق أول ثلاث نقاط، ويسعى الزعيم الهلالي لمواصلة حصد النقاط والمنافسة على صدارة الدوري. تقابل الفريقان في 22 لقاء، فاز الهلال في 18 لقاء فيما فاز الرائد في لقاء واحد، وتعادل الفريقان في 3 لقاءات، وشهدت لقاءات الفريقين إحراز 59 هدفاً حيث أحرز الهلال 47 هدفا مقابل 12 هدفا للرائد.

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الملعب: استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام

التوقيت:

6:80

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