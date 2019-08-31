الاتحاد يواجه العهد بحثاً عن التأهل

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) يواجه فريق الاتحاد نظيره فريق العهد اللبناني مساء اليوم (السبت) في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال عند الساعة السابعة مساءً على استاد مدينة شمعون يواجه فريق الاتحاد نظيره فريق العهد اللبناني مساء اليوم (السبت) في إياب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال عند الساعة السابعة مساءً على استاد مدينة شمعون الرياضية ببيروت، وسيتحدد من خلال لقاء الليلة المتأهل لدور الستة عشر للبطولة. يدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بعد فوزه القوي في لقاء الذهاب والذي أقيم في جدة بثلاثية نظيفة سجلها الغائبان عن لقاء الليلة رومارينهو ومروان دا كوستا فيما أحرز الهدف الثالث المهاجم بيرجيوفيتش، ويكفي فريق الاتحاد في لقاء الليلة الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق أقل من ثلاثة أهداف، ورغم هذه الحظوظ الكبيرة للاتحاد إلا أن مدربه التشيلي خوسيه سييرا اتجه إلى بيروت بكامل كتيبته من اللاعبين المميزين إضافة إلى الحارس البرازيلي غروهي الذي من المنتظر أن يشهد ظهوره الأول في هذا اللقاء حيث اختاره سييرا ليكون من ضمن الخماسي الأجنبي بجانب كريم الأحمدي وفيلانويفا وخمينيز وبيرجيوفيتش. ويسعى فريق الاتحاد للمحافظة على مشواره المميز لهذا الموسم حيث خاض الفريق خمسة لقاءات في ثلاث مناسبات مختلفة لم يذق خلالها طعم الخسارة فقد تمكن الفريق من الفوز في 4 لقاءات وخرج بتعادل وحيد، وبعد هذا اللقاء سيخلد الفريق لراحة مدة أسبوعين قبل العودة لمعترك الدوري بمواجهة ضمك ومن ثم المواجهة المرتقبة أمام الهلال في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا. فيما يدخل فريق العهد هذا اللقاء بأمل وحيد ألا وهو الفوز وبأكثر من ثلاثة أهداف مستغلاً عاملي الأرض والجمهور، وقدم الفريق في لقاء الذهاب مستوى جيدا لا سيما في الشوط الثاني ورغم تأخره بثلاثية في الشوط الأول إلا أن الفريق هدد المرمى الاتحادي في أكثر من كرة وكاد أن يقلص النتيجة لولا



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