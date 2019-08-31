شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بلا أندية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

في الوقت الذي أقفل فيه «ميركاتو الصيف» اليوم السبت ، الذي استمر 81 يوما، بدءا في 12 من يونيو الماضي، يعيش عدد من نجوم الكرة السعودية خارج دائرة الضوء بعد خروجهم من أنديتهم وبقائهم بلا أندية طوال الفترة الماضية مع عدم إعلانهم اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

ومن أبرز اللاعبين الذين استمروا بلا ناد طوال الفترة الماضية ناصر الشمراني الذي انتقل في الفترة الشتوية الماضية من الشباب للاتحاد قبل أن تنتهي علاقته بالعميد مع نهاية الموسم.

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وينطبق الكلام على المخضرم تيسير الجاسم الذي عاد لناديه الأهلي في الميركاتو الشتوي الماضي بعد نصف موسم قضاه في الوحدة، لينهي علاقته مع الراقي في نهاية الموسم الماضي دون إعلانه الاعتزال أو انضمامه لناد.

وفيما حافظ اللاعب أحمد الفريدي على لياقته بعد أن واصل تدريباته اليومية عقب خروجه من النصر في الشتوية الماضية، إلا أنه استمر بلا ناد، وهو نفس ما ينطبق على الحارس السابق عبدالله العنزي الذي كسب قضية على ناديه يحصل من خلالها على مبلغ 15 مليون ريال جعلته يفكر في هجر الكرة ربما بعد نهاية عقده مع العالمي نهاية الموسم الماضي.

ولم يعلن أي ناد ضم لاعب النصر أحمد عكاش ولاعب الأهلي علي عواجي على الرغم من نهاية علاقتهم مع أنديتهم في الصيف الحالي، فيما فضل لاعب الشباب والنصر عبدالله الأسطا إعلان اعتزال الكرة بعد حصوله على مستحقاته ومخالصته ماليا من النصر. وكان الصيف الحالي لم يشهد صفقات محلية أو أجنبية كبرى تذكر باستثناء صفقتي لاعبي المواليد عبدالفتاح آدم وهارون كامارا، بينما خلت تعاقدات الأندية من اللاعبين المخضرمين بخلاف ما كان يحدث في السنوات الماضية، إذ تحرص بعض الأندية المتوسطة والصاعدة على ضم عدد من اللاعبين لتعزيز صفوفها والاستفادة من عامل الخبرة، لكن يبدو أن وجود 7 أجانب مع وجود وفرة في اللاعبين المحليين المعارين والمنسقين من الأندية الكبيرة دفعتهم لصرف النظر عن جلب هؤلاء اللاعبين.