شكرا لقرائتكم تغريم سواريز نافارو 40 ألف دولار لعدم بذل الجهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نيويورك - أ ف ب | منذ 6 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 21:02

غرّم منظمو بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، الإسبانية كارلا سواريز نافارو 40 ألف دولار، لعدم بذلها الجهد في مواجهة الهنغارية تيميا بابوش في الدور الأول، بحسب ما قال حكم البطولة سورين فريميل الجمعة.



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وانسحبت نافارو التي عادلت في فلاشينغ ميدوز العام الماضي أفضل نتائجها في البطولات الكبرى ببلوغها الدور ربع النهائي، في نهاية المجموعة الأولى بسبب إصابة في أسفل ظهرها.

وأحرزت اللاعبة التي بلغت الدور الرابع في بطولة ويمبلدون الأخيرة لقبين وحيدين في مسيرتها في البرتغال عام 2014 والدوحة 2016.

وتحدد أنظمة البطولات الكبرى قواعد سلوكية لبذل الجهد في الدور الأول، حيث يتوقع أن يقدم اللاعبون «مستويات احترافية».

وتابع فريميل في بيانه «بعد تلقي تقارير من الجهاز الطبي ومراقبي البطولات الكبرى، تبين أن كارلا سواريز نافارو لم تقدم المستوى الاحترافي المطلوب»، وكان ممكناً تغريم اللاعبة كامل مبلغ 58 ألف دولار الذي حصلت عليه جراء خروجها من الدور الأول.