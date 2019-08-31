شكرا لقرائتكم الكوري الشمالي هان نحو يوفنتوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - ميلانو - أ ف ب | منذ 7 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 21:01

اقترب المهاجم الدولي الكوري الشمالي هان كوانغ-سونغ من الانتقال الى يوفنتوس بطل إيطاليا قادماً من كالياري، بحسب ما ذكرت عدة تقارير صحافية الجمعة.



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وأمضى هان (21 عاماً)، أول لاعب كوري شمالي يحترف في الدوري الإيطالي ، موسمين مع بيروجيا في الدرجة الثانية معاراً من كالياري.

وكان مدرب يوفنتوس ماوريتسيو ساري معجباً منذ فترة بهان الذي سجل أربعة أهداف في 19 مباراة لبيروجيا الموسم الماضي، بحسب ما أشارت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت».

وبانتظار عودة ساري الى يوفنتوس بعد غيابه عن المباراة الأخيرة بعد إصابته بالتهاب رئوي، سيتدرب هان مع الفريق الأول، لكن يلعب مع تشكيلة تحت 23 عاماً، بحسب ما أضافت الصحيفة، فيما أشارت تقارير إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ خمسة ملايين يورو.

وأمضى الشاب فترة خلال تكوينه مع أكاديمية في برشلونة قبل الانضمام الى كالياري.