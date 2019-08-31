شكرا لقرائتكم حكم أجنبي لنزع فتيل أزمة بين الزمالك والاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 9 ساعات في 30 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 30 أغسطس 2019 / 18:48

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم «الجبلاية» على استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة لقاء الزمالك مع الاتحاد السكندري الأحد المقبل في الدور نصف النهائي بمسابقة كأس مصر لكرة القدم.



واشتعلت شرارة أزمة بعد رفض رئيس النادي «الأبيض» مرتضى منصور قرار الاتحاد المحلي بتعيين الحكم المخضرم جمال الغندور رئيساً للجنة الحكام، لخلافاتهما السابقة التي وصلت لساحات القضاء.

وشهدت مباراة الزمالك ومصر للمقاصة في ربع نهائي الكأس المحلية هجوماً على التحكيم من الطرفين، ما أجبر الاتحاد المصري على العودة للاستعانة بالحكام الأجانب.

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على صعيد متصل، يلتقي بيراميدز مع حرس الحدود اليوم الجمعة على ملعب بتروسبورت بالقاهرة في ربع نهائي كأس مصر، ويعود لصفوف بيراميدز الذي أطاح ببطل الدوري الأهلي الحارس أحمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة، فيما يغيب كل من عبدالله السعيد وعبدالله بكري ومحمد فاروق للإصابة.

من جانب آخر، اقترب نادي مصر للمقاصة من ضم صانع ألعاب الزمالك أيمن حفني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بنظام التعاقد النهائي وليس الاستعارة.

فيما قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف تأجيل قيد المدافع كريم نيدفيد بداعي إصابته، فيما ضم لقائمته للموسم الجديد حسين السيد الذي كان قد أعلن عن رحيله، إضافة إلى سعد سمير ومحمد محمود وأحمد حمدي لتكتمل القائمة إلى ٣٠ لاعباً.