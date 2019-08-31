شكرا لقرائتكم 13 عاما على الرحيل .. ذكرى وداع محمد عبد الوهاب نجم الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل اليوم، السبت، الذكرى الثالثة عشرة لرحيل محمد عبد الوهاب، ظهير أيسر النادى الأهلى ومنتخب مصر، الذى فارق الحياة فى ريعان شبابه بعد أزمة قلبية فى التدريبات الصباحية للأهلي على استاد مختار التتش فى مثل هذا اليوم من العام 2006.

ويملك اللاعب الراحل تاريخاً كبيراً مع الساحرة المستديرة، رغم أنه فارق الحياة قبل أن يتم عامه الثالث والعشرين، بعد قاد ناديه ومنتخب بلاده للفوز بالعديد من البطولات والإنجازات.

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