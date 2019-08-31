شكرا لقرائتكم ديسابر: الجدية شعار بيراميدز خلال المباريات القادمة فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفنى لفريق بيراميدز،أن الجدية شعار فريق بيراميدز خلال المباريات القادمة فى بطولة كأس مصر والسعى لحصد اللقب

وأضاف سباستيان ديسابر خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أن فريقه استحق المكسب اليوم أمام حرس الحدود بعد الاستراتيجية التى وضعها للاعبين خلال أحداث اللقاء .

وأوضح " ولابد من إراحة بعض اللاعبين خلال الثلاث الايام المقبلة قبل مواجهة بتروجت فى الدور قبل النهائى الأثنين المقبل " .

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وأشار المدير الفنى لفريق بيراميدز أن التمركز الجيد للاعبى خط دفاع لفريق حرس الحدود هو السبب فى الضعف الهجومى لبيراميدز وقام باشراك اللاعبين الذين يتميزون بالسرعة وأستغلال المساحات .

يذكر أن بيراميدز هزم حرس الحدود بثنائية اليوم فى دور الـ8 سجلها جون انطوى.