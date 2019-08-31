شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعيد صادق بعد تعافيه من الإصابة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعافى محمد صادق جناح وصانع ألعاب الاسماعيلى، من الإصابة، و من المقرر أن ينتظم اليوم السبت، فى التدريبات الجماعية لفريقه .

وعانى صادق من بعض الالتهابات فى قدمه والتى حرمته من التواجد ضمن صفوف الفريق مؤخرا وخضع لبرنامج تأهيلى مكثف لتجهيزه للمباريات المقبلة.

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ويستعد الاسماعيلى لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى فى دور الـ 32 للبطولة العربية والمقرر لها 13 سبتمبر المقبل

وأوقعت القرعة الإسماعيلى فى مواجهة مع أهلى بنى غازى بطل ليبيا ضمن منافسات دور الــ32 حيث يحتضن ملعب الإسماعيلية لقاء الذهاب فيما لم يتضح حتى الأن بشكل رسمى ملعب لقاء الإياب.