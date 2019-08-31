شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواجه إنبى وديا استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فريق الانتاج الحربى بقيادة مختار مختار مباراة ودية مع نظيره انبى،فى الرابعة والنصف عصر اليوم السبتعلى ستاد المصانع الحربية استعداداً للموسم الجديد .

تعادل فريقا الإنتاج الحربي وأسوان سلبيا فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الاربعاء الماضى ثم فاز على بداوى المنصورة أحد فرق القسم الثانى بهدفين دون رد أمس الخميس .

وحقق فريق الأنتاج الحربى الفوز على نظيره بتروجت 3/5 بركلات الترجيح فى المباراة الودية التى جمعتهما عصر الأحد الماضى على استاد المصانع الحربية استعدادًا للموسم الجديد .

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وخاض الإنتاج الحربى معسكرًا مغلقًا بشرم الشيخ ثم عاد للقاهرة ليواجه نظيره خورفكان شارقة الإماراتى ويفوز عليه وديًا بهدفين مقابل هدف، ثم واجه عجمان الاماراتى وفاز عليه بهدفين مقابل هدف ثم واجه المصرى البورسعيدى وفاز عليه بخماسية مقابل هدف ثم تعادل مع الداخلية بهدف لكل فريق .

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفًا وتلقت شباكه 44 هدفًا