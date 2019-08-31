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شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ يعلن خطوبته الجديدة بعد انفصاله عن أم مكة .. صور... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقام أحمد الشيخ بنشر صورة من حفل الخطوبة على صفحته الرسمية بموقع انستجرام وانهالت عليه تعليقات التهاني من الجماهير الحمراء.
جدير بالذكر أن أحمد الشيخ انفصل عن زوجته السابقة منذ فترة، ولديه ابنة منها تدعى مكة ، يقوم بزيارتها بين الحين والآخر.
كان الأهلي قد قيد أحمد الشيخ في قائمتيه الإفريقية والمحلية للموسم الجديد وسجل هدفاً في فوز فريقه على اطلع برة الجنوب سوداني في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ
أحمد الشيخ (1)
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