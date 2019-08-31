شكرا لقرائتكم أسهم فايلر ترتفع لتدريب الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقترب السويسري رينيه فايلر من خلافه الأورجوياني مارتن لاسارتي في مهمة تدريب فريق الكرة الأول بالأهلي ،بعد سلسلة المفاوضات التي دارت معه على مدار الساعات الماضية في سويسرا.

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وكشف مصدر مطلع داخل ادارة الأهلي ان اختيار فايلر جاء بعد سلسلة من الجلسات التي عقدها الوفد الاهلاوي مع عدد من المدربين الاوربيين حيث قام الوفد المكون من خالد مرتجي عضو مجلس الأهلي وامير توفيق مدير التعاقدات بزيارة ٣ بلدان اوربيه الأولي هي المانيا التي شهدت التفاوض مع المدرب روجر شميت ومدرب الماني اخر، الا ان المفاوضات فشلت ،ليتوجه وفد الأهلي لفرنسا والتي تعد مركز اوروبا ،والتي قام فيها الوفد بعقد اكثر من ١٠ جلسات مع مدربين اوربيين، الا ان المفاوصات مع جميعهم فشلت ايضا، قبل ان يقوم احد وكلاء اللاعبين بترشيح الثنائي السويسري رينيه فايلر ومراد ياكين ليتوجه الوفد لسويسرا وتم بالفعل عقد جلسه مع فايلر، الذي تم تفضيله -حتي هذه اللحظة- نظرا لقوة سيرته الذاتيه بالمقارنه بالسيرة الذاتيه لمراد ياكين.

واضاف المصدر ان المدرب الجديد وقع عقود تدريبه الأهلي بالفعل، وسيتواجد في القاهرة خلال ٧٢ ساعه لقيادة تدريبات الفريق الأحمر.