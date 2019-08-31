شكرا لقرائتكم منتخب ربجال الطائرة يواجه نيجيريا فى ختام دورة الألعاب الإفريقية اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه منتخب رجال الكرة الطائرة الأول، نظيره النيجيرى فى إطار ختام لقاءاته بدورة الألعاب الأفريقية المقامة فى المغرب،اليوم السبت .

نجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على المغرب بنتيجة 3/1 فى رابع مواجهاته بالمنافسة.

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خسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره الجزائرى بنتيجة 3 /0 فى ثالث لقاءاته الثلاثاء بعدما حصل على راحة الأثنين ، بعد الفوز على الرأس الأخضر 3/0 فى ضربة البداية والخسارة من الكاميرون بنفس النتيجة الأحد.

وتضم قائمة منتخب الطائرة فى هذه البطولة كلاً من اللاعبين، حسام يوسف وأحمد فتحى وهشام يسرى ومصطفى دبشة ومحمد عادل ومحمد محسن وعبد الرحمن سعودى وأحمد يوسف وأحمد سعيد وعمر نجيب وأحمد ضياء وأحمد عبد العال "درونكة" .